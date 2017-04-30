Кличко не уверен, что хочет бой-реванш с Джошуа

После поражения техническим нокаутом от Джошуа Владимир Кличко хочет разобраться, что произошло, и он пока не решил, хочет ли провести бой-реванш. Об этом пишет Укринформ со ссылкой на Sky Sports.

"Сегодня победил лучший боксер. Это был зрелищный поединок, в котором оба соперника не избегали боя. Энтони оказался лучше меня, и я расстроен тем, что у меня сегодня не получилось. С уважением отношусь к Энтони", - заявил после боя Кличко.

"Интересен ли мне реванш? Конечно, это прописано в контракте, но сейчас мне нужно разобраться в том, что здесь, черт побери, произошло", - добавил боксер.

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Напомним, 29 апреля на лондонском стадионе "Уэмбли" Владимир Кличко (64-4, 54 КО) и Энтони Джошуа (18-0, 18 КО) провели боксерский поединок за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, IBO и WBA Super .

В 11-м раунде британский боксер одолел украинца - после серии нокдаунов судья прекратил поединок и засчитал победу Энтони Джошуа.