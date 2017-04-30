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Главная » Стиль жизни » Спорт » Украинские каратисты поборются за право выступать на Олимпиаде

Украинские каратисты поборются за право выступать на Олимпиаде

Украинские каратисты поборются за право выступать на Олимпиаде
Источник: wkf.net

Каратэ стал олимпийским видом спорта

30.04.17 54
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4-7 мая в турецком городе Измит (регион Коджаэли) пройдет 52-й чемпионат Европы по каратэ - первый подобный турнир в олимпийском статусе. Спортсмены будут соревноваться не только за престижные европейские награды, но и за важные рейтинговые очки, необходимые для попадания на олимпийский турнир в Токио 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба Украинской федерации каратэ.

В соревнованиях примут участие 424 спортсмена из 44 стран. Турнир пройдет в спорткомплексе Sehit Recep Topaloglu Arena, который вмещает 5 тысяч зрительских мест.

Сборную Украины в Коджаэли будут представлять 16 спортсменов из четырех регионов страны: 7 – из Львова, 5 – из Одесской области, 3 – из Киева и 1 - из Черновцов.

Персональный состав выглядит так:

ката (мужчины) – Виталий Кулик;

кумитэ (женщины) – Екатерина Кривая (-50 кг), Анжелика Терлюга (-55 кг), Анита Серегина (-61 кг), Анна Мельник (-68 кг), Анастасия Степашко (68+ кг), Анастасия Мястковська (командное кумитэ);

кумитэ (мужчины) – Олег Филиппович (-60 кг), Денис Копытько (-67 кг), Станислав Горуна (-75 кг), Андрей Торошанко (-84 кг), Ярослав Горуна (84+ кг), Валерий Чеботарь, Игорь Угнич, Александр Розенберг, Константин Цымбал (все – командное кумитэ).

Главный тренер сборной – Антон Никулин, тренеры – Петр Корнейчук, Александр Тонкошкур, Игорь Богдан.

Относительно шансов сборной Украины, то наши медальные надежды традиционно связаны с тремя ведущими спортсменами, которые уже знают вкус европейских наград: это Анита Серегина, обладательница полного медального комплекта чемпионатов Европы; Стас Горуна, вице-чемпион Европы 2014 года и Анжелика Терлюга, которая в прошлом году завоевала серебро в Монпелье – единственную украинскую награду на турнире.

В европейском рейтинге наши звезды сегодня занимают высокие места: Терлюга – 2-е, Серегина – 3-е, Горуна – 4-е.

Также на высоких местах в рейтинге находятся опытные Екатерина Кривая (4) и Анастасия Степашко (5), которые получали в этом году медали на этапах Премьер-лиги.

Получение каратэ олимпийского статуса повлекло определенные изменения и в отношении к этому виду спорта в Украине. Важным шагом в преддверии чемпионата Европы стала рабочая встреча министра молодежи и спорта Игоря Жданова с президентом Украинской федерации каратэ Сергеем Левчуком – впервые за все время пребывания Жданова на посту. В ходе общения президент УФК определил перед руководителем спортивной отрасли проблемы украинского каратэ, а министр со своей стороны пообещал выделить средства для того, чтобы обеспечить зарплатный фонд для всех членов сборной Украины (а не для двух спортсменов - как сегодня) и чтобы профинансировать участие украинских спортсменов в главных соревнованиях сезона и сборах. Ведь известно, что на этапах Премьер-лиги в Японии или Латинской Америке наши каратисты вообще не выступают из-за недостатка средств на авиабилеты.

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