Эксперты рассказали, как мог победить Кличко

Ему надо было "добивать" Джошуа в шестом раунде

У Владимира Кличко были шансы выиграть бой с Энтони Джошуа, если бы он добил противника в шестом раунде.

Такой анализ вчерашнего поединка дается в статье немецкого издания Die Welt, передает УНИАН.

При этом, издание отмечает, что в любом случае этот поединок станет классикой в истории бокса.

"Поединок между двумя тяжеловесами превратился в триллер, который в скором времени станет классикой в истории бокса", - пишет автор.

По его мнению, "Кличко стал жертвой просчета". "Он мог бы выиграть, но проявил опасную слабость", - говорится в публикации.

При этом автор подчеркивает, что ночью в Уэмбли боксер развеял все выводы экспертов о том, что он слишком стар, слишком устал. Одним из самых серьезных упреков было то, что Владимир всегда избегал действительно серьезных противников. В этот раз для своего возвращения на ринг он выбрал очень опасного противника и был, как никогда, быстр и агрессивен.

Но, пишет автор, Кличко подвел инстинкт. И вместо того, чтобы добить соперника после нокдауна в шестом раунде, украинец позволил ему прийти в себя. Он был слишком уверен в себе, то ли высокомерен, то ли поддался игре разума, и это стало его роковым просчетом, недопустимым для спортсмена такого класса, говорится в статье. Это делает его уязвимым для будущих соперников.

Автор полагает, что после этого второго поражения Кличко перестал наводить ужас на потенциальных противников и поэтому должен попрощаться со спортом. Этот бой, несмотря на поражение, был высшей точкой, кульминацией его карьеры.