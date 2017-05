Известный голливудский актер, бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер заявил, что хотел бы посмотреть бой-реванш между Энтони Джошуа и Владимиром Кличко.

Об этом Шварценеггер написал в воскресенье, 30 апреля, на своей странице в Twitter.

"Один из самых захватывающих боев, которые я когда-либо видел. Поздравляю Энтони Джошуа с победой над Владимиром Кличко в удивительном поединке. Надеюсь на реванш", - написал Шварценеггер.

One of the most exciting fights I've ever seen. Congrats @anthonyfjoshua on the win & @Klitschko on amazing battle. Hope there's a rematch. pic.twitter.com/wyIj8CAJq8