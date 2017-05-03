Украинки заняли призовые места на чемпионате Европы по женской борьбе

Украинки Илона Семкив и Юлия Ткач завоевали медали чемпионата Европы по женской борьбе, который проходит в Сербии. Об этом пишет УНИАН.
Илона Семкив выиграла серебро, Юлия Ткач завоевала бронзовую награду.
В финальной схватке в категории до 48 кг Семкив уступила уроженке Украины Марии Стадник, которая представляет Азербайджан.
На пути к финалу украинка победила Катарину Буамгартнер из Германии, шведку Фредерику Петерссон и россиянку Милану Дадашеву.
В категории до 64 кг Юлия Ткач выиграла бронзовую схватку у россиянки Инны Тражуковой. По ходу поединка Ткач уступала 0:7, но смогла провести болевой прием и одержать досрочную победу.
Чемпионат Европы по борьбе проходит со 2-го по 7 мая в сербском Нови-Сад.