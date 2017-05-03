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Главная » Стиль жизни » Спорт » Украинки заняли призовые места на чемпионате Европы по женской борьбе

Украинки заняли призовые места на чемпионате Европы по женской борьбе

Украинки заняли призовые места на чемпионате Европы по женской борьбе
Юрия Ткая / Фото: Telegraf-EPA

Илона Семкив завоевала серебряную медаль, а Юлия Ткач – бронзовую

03.05.17 42
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Украинки Илона Семкив и Юлия Ткач завоевали медали чемпионата Европы по женской борьбе, который проходит в Сербии. Об этом пишет УНИАН.

Илона Семкив выиграла серебро, Юлия Ткач завоевала бронзовую награду.

В финальной схватке в категории до 48 кг Семкив уступила уроженке Украины Марии Стадник, которая представляет Азербайджан.

На пути к финалу украинка победила Катарину Буамгартнер из Германии, шведку Фредерику Петерссон и россиянку Милану Дадашеву.

В категории до 64 кг Юлия Ткач выиграла бронзовую схватку у россиянки Инны Тражуковой. По ходу поединка Ткач уступала 0:7, но смогла провести болевой прием и одержать досрочную победу.

Чемпионат Европы по борьбе проходит со 2-го по 7 мая в сербском Нови-Сад. 

 

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