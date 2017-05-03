Виталий Кличко считает бой против Джошуа лучшим в карьере своего брата

Владимир, мол, был очень быстр на ногах и выглядел просто великолепно

Экс-чемпион мира по боксу и мэр Киева Виталий Кличко назвал бой против Энтони Джошуа лучшим в карьере своего брата. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Bild.

"Я очень горжусь своим братом. Это был лучший бой в его карьере. К сожалению, результат не порадовал нас, но не могу сказать, что Владимир слишком стар в 41 год. Он был очень быстр на ногах и выглядел просто великолепно. Порой я видел, что он превосходит Джошуа, который моложе на 14 лет", ­- сказал Виталий Кличко.

Также он подтвердил, что Владимир еще не принял решение относительно проведения поединка-реванша с Джошуа.

"У Владимира есть опция на матч-реванш, если он того пожелает, но пока решение не принято. Но, независимо от того, что решит брат, как он спланирует свое будущее, я буду всеми силами поддерживать его", – добавил Виталий Кличко.

Напомним, 29 апреля на лондонском стадионе "Уэмбли" Владимир Кличко (64-4, 54 КО) и Энтони Джошуа (18-0, 18 КО) провели боксерский поединок за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, IBO и WBA Super .

В 11-м раунде британский боксер одолел украинца - после серии нокдаунов судья прекратил поединок и засчитал победу Энтони Джошуа.