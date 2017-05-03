После боя с Джошуа Кличко наложили девять швов

Сразу после окончания боя с Энтони Джошуа Владимиру Кличко наложили девять швов на повреждение над левым глазом. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Bild.

Украинский боксер получил трехсантиметровую рану в пятом раунде при первом нокдауне.

Первую помощь Владимиру прямо на ринге оказал катмен Владимира Джейкоб Дюран, который обработал рану раствором адреналина и приложил компресс со льдом. Эту процедуру Дюран проделывал в каждой паузе между раундами.

В раздевалке после боя доктор медицинских наук, гамбургский специалист Кристофер Крюсс наложил на рану Владимира девять швов одной нитью.

"Рана оказалась неглубокой, нижние слои кожи сшивать не пришлось. Так что одной нитки было достаточно", – рассказал хирург.

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Напомним, 29 апреля в Лондоне Энтони Джошуа победил Владимира Кличко техническим нокаутом в одиннадцатом раунде. В контракте боксеров есть пункт о матче-реванше.