Сборная Украины осталась на 37 месте в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала майский рейтинг национальных команд.

Согласно официальному сайту организации, сборная Украины с 761 очком осталась на 37 месте, где была в апрельском ранжире.



В топ-70 национальных команд произошло лишь одно изменение - одну позицию потеряла Словакия, которая теперь идет на 24-й строчке. В тройке лидеров остаются Бразилия (1672 очка), Аргентина (1603) и Германия (1464).

В апрельском рейтинге сборная Украины с 761 очком потеряла пять позиций, опустившись с 31-го на 37-е место.

Ухудшение позиций нашей команды объясняется поражением в матче квалификации мундиаля-2018 от хорватской сборной, в связи с чем опустились со второго на третье место в своей группе.

Среди соперников сборной Украины в отборочном цикле на ЧМ-2018 выше расположились: Хорватия - 18-е место, Исландия - 21-я строчка и Турция - 22-я позиция.

Напомним, национальная сборная Украины по футзалу пробилась на Евро-2018.