Баскетболисткам разрешили играть в хиджабах

Международная федерация баскетбола (FIBA) официально разрешила игрокам выходить на площадку в хиджабах и прочих головных уборах при условии, что они будут либо выдержаны в черно-белых цветах, либо сочетаться с цветом формы команды. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Новые правила будут действовать с 1 октября. Они гласят, что убор не должен прикрывать какую-либо часть лица и не представлять травмоопасность для других игроков, а также не иметь застежек на голове и шее.

Напомним, с 2012 года строгие требования к одежде спортсменок на международных соревнованиях стали ослаблять: волейболисткам на Олимпийских Играх было позволено играть в менее откровенных нарядах, также с 2014 года это коснулось футболисток и баскетболисток, в связи с чем на прошлогодней Олимпиаде в Рио можно было наблюдать ряд участниц с покрытой головой.

Тем не менее казусы случались: в том же 2014 году женская сборная Катара отказалась от выступления на Азиатских играх, поскольку там не допустили хиджабы.

ФИФА уже разрешила женщинам играть с покрытой головой, если этого требуют их религиозные убеждения.

Вне спортивного мира хиджабы в ряде стран остаются предметом ожесточенных споров: только в марте Европейский суд в Люксембурге постановил, что работодатели имеют право запрещать сотрудницам носить мусульманские головные платки на рабочем месте.