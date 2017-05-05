Мбаппе согласился на переход в "Реал"

В клубе уверены, что этот игрок будет очень полезен

Нападающий "Монако" Килиан Мбаппе определился со своим будущим, сообщают мировые СМИ со ссылкой на Marca.

Согласно информации источника, футболист монегасков хочет играть за мадридский "Реал" и уже согласился на переход в Королевский клуб.

Не в последнюю очередь выбор игрока обусловлен тем, что главным тренером "сливочных" является Зинедин Зидан. Кроме того, для Мбаппе важны спортивные проекты испанского гранда.

"Реал" в течение текущего сезона внимательно следил за игрой Мбаппе, и в клубе уверены, что этот игрок будет очень полезен.

Отметим, ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" предлагал за Мбаппе € 85 млн, однако "Монако" потребовал € 120 млн.

Действующее соглашение Мбаппе с "Монако" рассчитано до лета 2019 года.

Напомним, Ракицкий хочет попробовать свои силы в английской Премьер-лиге.