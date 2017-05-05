Мбаппе согласился на переход в "Реал"

Нападающий "Монако" Килиан Мбаппе определился со своим будущим, сообщают мировые СМИ со ссылкой на Marca.
Согласно информации источника, футболист монегасков хочет играть за мадридский "Реал" и уже согласился на переход в Королевский клуб.
Не в последнюю очередь выбор игрока обусловлен тем, что главным тренером "сливочных" является Зинедин Зидан. Кроме того, для Мбаппе важны спортивные проекты испанского гранда.
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"Реал" в течение текущего сезона внимательно следил за игрой Мбаппе, и в клубе уверены, что этот игрок будет очень полезен.
Отметим, ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" предлагал за Мбаппе € 85 млн, однако "Монако" потребовал € 120 млн.
Действующее соглашение Мбаппе с "Монако" рассчитано до лета 2019 года.
Напомним, Ракицкий хочет попробовать свои силы в английской Премьер-лиге.