В копилку сборной Украины на чемпионате Европы по женской борьбе добавилась еще одна медаль

Украинская спортсменка Алла Черкасова стала бронзовой медалисткой в категории до 69 кг чемпионата Европы по женской борьбе, который проходит в городе Нови-Сад в Сербии. Об этом сообщается на официальном сайте соревнований.

В поединке за бронзу украинка одолела соперницу из Турции Бусе Тосун. Счет схватки - 11-4.

Перед этим Черкасова победила соперниц из Германии и Австрии, но в полуфинале уступила Марии Мамашук из Беларуси.

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Напомним, 3 мая Украинки Илона Семкив и Юлия Ткач завоевали медали чемпионата Европы по женской борьбе, который проходит в Сербии. Илона Семкив выиграла серебро, а Юлия Ткач завоевала бронзовую награду.