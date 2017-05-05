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Главная » Стиль жизни » Спорт » В копилку сборной Украины на чемпионате Европы по женской борьбе добавилась еще одна медаль

В копилку сборной Украины на чемпионате Европы по женской борьбе добавилась еще одна медаль

В копилку сборной Украины на чемпионате Европы по женской борьбе добавилась еще одна медаль
Алла Черкасова / Фото: ye.ua

Алла Черкасова завоевала "бронзу"

05.05.17 31
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Украинская спортсменка Алла Черкасова стала бронзовой медалисткой в категории до 69 кг чемпионата Европы по женской борьбе, который проходит в городе Нови-Сад в Сербии. Об этом сообщается на официальном сайте соревнований.

В поединке за бронзу украинка одолела соперницу из Турции Бусе Тосун. Счет схватки - 11-4.

Перед этим Черкасова победила соперниц из Германии и Австрии, но в полуфинале уступила Марии Мамашук из Беларуси.

Напомним, 3 мая Украинки Илона Семкив и Юлия Ткач завоевали медали чемпионата Европы по женской борьбе, который проходит в Сербии. Илона Семкив выиграла серебро, а Юлия Ткач завоевала бронзовую награду.

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