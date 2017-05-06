Донецкий "Шахтер" в 10 раз стал чемпионом Украины по футболу

В Харькове состоялся поединок донецкого "Шахтера" с луганской "Зарей". Победа в этом матче обеспечивала подопечным Паулу Фонсеки досрочное завоевание золотых медалей Премьер-лиги. Об сообщает официальный сайт УПЛ.

"Горняки" выиграли со счетом 3:2. При этом по ходу игры "Шахтер" побеждал с перевесом в три мяча, но луганская команда сумела отыграть два мяча в конце встречи.

Счет открыл на 38-й минуте Факундо Феррейра. В начале второго тайма "Шахтер" забил вновь. На 52-й минуте счет 2:0 сделал Исмаили, а на 55-й Ордец провел третий гол.

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"Заря" напомнила о себе на 80-й минуте голом Харатина, а на 88-й Бонавентуре сделал счет 3:2.

После этого успеха "Шахтер" стал недосягаемым для киевского "Динамо" в сезоне-2016/17.

По количеству побед в чемпионатах Украины "Шахтер" по-прежнему уступает только киевскому "Динамо", в активе которого 15 титулов. У "Шахтера" пока только 10.