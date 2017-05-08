Знаменитый Диего Марадона вернулся к тренерской деятельности

Знаменитый футболист Диего Марадона вернулся к тренерской работе.
56-летний аргентинец возглавил футбольный клуб "Аль-Фуджайра", который выступает во втором дивизионе Объединенных Арабских Эмиратов.
Об этом сообщает пресс-служба клуба в Twitter.
Подробности контракта не разглашаются.
Последним местом работы Марадоны был клуб "Аль-Васл", выступающий в лиге ОАЭ, которым он руководил в сезоне-2011/12 и занял с ним лишь восьмое место.
Напомним, с 2008-го по 2010 год Марадона находился на посту наставника сборной Аргентины.