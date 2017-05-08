Олег Гусев может оказаться в ПАОК

Экс - футболист киевского "Динамо" Олег Гусев вскоре может оказаться в ПАОК.
Об этом сообщает Динамомания.
Отметим, в этом греческом клубе успешно выступают бывшие игроки "Днепра" Евгений Шахов и Лео Матос, а команда сейчас борется за попадание в Лигу чемпионов через плей-офф греческого чемпионата.
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Помимо этого, ПАОК в этом году завоевал национальное "серебро" и выиграл Кубок Греции.
Напомним, знаменитый Диего Марадона вернулся к тренерской деятельности.