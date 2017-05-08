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Главная » Стиль жизни » Спорт » Чемпионом мира по быстрым шашкам стал украинец Иванов

Чемпионом мира по быстрым шашкам стал украинец Иванов

Чемпионом мира по быстрым шашкам стал украинец Иванов
Артем Иванов / Фото из открытых источников

Это первое подобное достижение в истории

08.05.17 77
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Гроссмейстер Артем Иванов из Днепра завоевал звание чемпиона мира по быстрым шашкам на соревнованиях в Измире в Турции, которые проходили с 6-го по 7 мая.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Федерацию шашек Украины.

 Это первое подобное достижение в истории украинских шашек. На турнире украинец опередил трех ведущих российских гроссмейстеров - Александра Гетманского, Александра Шварцмана и Александра Георгиева.

Днепрянин Артем Иванов уже имел в своем послужном списке звание чемпиона Европы по быстрым шашкам в 2014 году. На первенстве планеты ранее высшим достижением для него было четвертое место.

Серебряную медаль чемпионата мира-2017 для Украины завоевала Ольга Балтажи из Ивано-Франковска.

В командном зачете чемпионата мира по шашкам-100 и мужская, и женская сборные Украины заняли вторые места. В составе украинской команды серебряные медали завоевал дуэт Артема Иванова и Дениса Шкатулы. Аналогичного успеха в женской команде добились Ольга Балтажи и Виктория Мотричко.

Напомним, украинки выиграли "золото" на этапе мировой серии по синхронному плаванию.

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