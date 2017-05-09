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Главная » Стиль жизни » Спорт » Мужская сборная Украины завоевала золото чемпионата мира по шашкам-100 в блице

Мужская сборная Украины завоевала золото чемпионата мира по шашкам-100 в блице

Мужская сборная Украины завоевала золото чемпионата мира по шашкам-100 в блице
Иллюстративное фото

Женская сборная – с серебряной наградой

09.05.17 13
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Каскадом наград отличились украинские спортсмены в одном из самых престижных интеллектуальных видов спорта - международных шашках, в котором в последние годы доминировали спортсмены из России.

9 мая, в последний день чемпионата мира по шашкам-100 в блице, который проходил в турецком Измире, мужская сборная Украины в составе харьковчанина Юрия Аникеева и днепрянина Артема Иванова завоевала первое место.

Об этом сообщили в Федерации шашек Украины.

Кроме того, индивидуальной наградой в этом же виде шашек отличился Юрий Аникеев, который стал серебряным призером первенства планеты.

Первое место в самой быстрой из шашечных программ - блице - 5 минут на партию - занял Жан-Марк Нджофанг из Камеруна.

Украинец Юрий Аникеев уверенно завоевал серебро, опередив многократного чемпиона мира из России Алексея Чижова.

Таблицу мужского турнира можно увидеть здесь.

Поддержала медальный темп и женская команда Украины в блице. Украинки Ольга Балтажи и Виктория Мотричко завершили командные соревнования с серебряной наградой.

Начиная с 1 мая в Измире проходил цикл соревнований по шашкам-100.

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