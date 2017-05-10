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Главная » Стиль жизни » Спорт » ФИФА надоело бороться с коррупцией

ФИФА надоело бороться с коррупцией

ФИФА надоело бороться с коррупцией
ФИФА / Фото: AFP

Уволены основные антикоррупционеры Международной федерации футбола

10.05.17 24
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Совет Международной федерации футбола (ФИФА) уволил главного следователя по вопросам этики и главного судью в комитете по этике, которые считались активными борцами с коррупцией в организации. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Глава арбитражной палаты Ханс-Йоахим Эккерт и председатель следственной палаты комитета ФИФА по этике Корнель Борбели способствовали отстранению от футбола долгое время возглавлявшего ФИФА Зеппа Блаттера и главы Союза европейских футбольных ассоциаций Мишеля Платини.

Эккерт и Борбели осудили решение, заявив, что оно знаменует собой окончание реформ в ФИФА.

Они обвинили руководителей федерации в том, что те ставят собственные и политические интересы выше долгосрочных интересов организации.

Решение Совета ФИФА было объявлено в Бахрейне 9 мая, за два дня до очередного Конгресса ФИФА.

Напомним, ФИФА до сих пор до конца не оправилась от крупного коррупционного скандала, потрясшего федерацию в 2015 году.

В сентябре 2015 года генеральная прокуратура Швейцарии открыла уголовное дело в отношении президента ФИФА Зеппа Блаттера.

Спустя три месяца, после проведения внутреннего расследования, комитет по этике ФИФА принял решение об отстранении Блаттера и Платини от футбола. Поводом стал крупный денежный перевод, санкционированный Блаттером в 2011 году на имя Платини. Его сумма составила почти 2 млн долларов.

Оба спортивных функционера настаивали, что эти деньги Блаттер задолжал Платини еще с конца прошлого века и выплатил совершенно законно.

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