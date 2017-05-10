ФИФА расследует самый дорогой трансфер в истории футбола

Международная футбольная федерация (ФИФА) расследует трансфер французского полузащитника Поля Погбы из "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед".
Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник в ФИФА, передают ряд СМИ.
Информация о сделке была запрошена федерацией несколько недель назад.
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В августе 2016 года "Манчестер Юнайтед" заплатил "Ювентусу" за Погбу 105 миллионов евро, что стало мировым трансферным рекордом.
Английское издание Daily Mail провело расследование и выяснило, что заработок агента футболиста - Мино Райолы - на этом трансфере составил 41 миллион фунтов.