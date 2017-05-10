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Главная » Стиль жизни » Спорт » ФИФА расследует самый дорогой трансфер в истории футбола

ФИФА расследует самый дорогой трансфер в истории футбола

ФИФА расследует самый дорогой трансфер в истории футбола
Поль Погба / Фото: manutd.com

Переход француза Поля Погбы в "Манчестер Юнайтед" обошелся клубу в 105 миллионов евро

10.05.17 749
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Международная футбольная федерация (ФИФА) расследует трансфер французского полузащитника Поля Погбы из "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед".

Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник в ФИФА, передают ряд СМИ.

Информация о сделке была запрошена федерацией несколько недель назад.

В августе 2016 года "Манчестер Юнайтед" заплатил "Ювентусу" за Погбу 105 миллионов евро, что стало мировым трансферным рекордом.

Английское издание Daily Mail провело расследование и выяснило, что заработок агента футболиста - Мино Райолы - на этом трансфере составил 41 миллион фунтов.

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