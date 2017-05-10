На чемпионате мира 2026 года у Европы будет 16 мест

Об этом сообщает прес-служба организации.

Этот турнир впервые пройдет в новом формате - там сыграют 48 команд.

Полностью распределение путевок выглядит следующим образом: Европа - 16 (сейчас - 13), Африка - 9,5 (сейчас - 5), Азия - 8,5 (сейчас - 4,5), КОНКАКАФ - 6,5 (сейчас - 3,5), Южная Америка - 6,5 (сейчас - 4,5), Океания - 1,5 (сейчас - 0,5).

Сейчас одну путевку, вне зависимости от конфедерации, получает хозяин турнира. По новым правилам, хозяйская путевка будет вычитаться из общего числа путевок конфедерации, но зато конфедерация получает дополнительное место в стыковых поединках. Таким образом, прямые путевки получат 46 сборных, а в межконтинентальные стыковые матчи выйдут шесть сборных, которые определят двух последних участников турнира.

Напомним, место проведения турнира будет названо в мае 2020 года.