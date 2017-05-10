В финале Лиги чемпионов сыграют "Реал" и "Ювентус"

В ответном поединке Королевский клуб с минимальным счетом уступил "Атлетико", но прошел дальше.
В перовые 16 минут "матрасники" забили два гола, но в конце прервого тайма Иско отыграл один гол.
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Во втором тайме команды не смогли забить друг другу голов. В итоге по сумме двух матчей, в финал вышел "Реал", который встретится 3 июня в Кардиффе с "Ювентусом".
Напомним, туринский клуб обыграл вчера в ответном поединке французский "Монако" со счетом 2:1.