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Главная » Стиль жизни » Спорт » В финале Лиги чемпионов сыграют "Реал" и "Ювентус"

В финале Лиги чемпионов сыграют "Реал" и "Ювентус"

В финале Лиги чемпионов сыграют "Реал" и "Ювентус"

Матч пройдет 3 июня в Кардиффе

10.05.17 44
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В ответном поединке Королевский клуб с минимальным счетом уступил "Атлетико", но прошел дальше.

В перовые 16 минут "матрасники" забили два гола, но в конце прервого тайма Иско отыграл один гол.

Во втором тайме команды не смогли забить друг другу голов. В итоге по сумме двух матчей, в финал вышел "Реал", который встретится 3 июня в Кардиффе с "Ювентусом".

Напомним, туринский клуб обыграл вчера в ответном поединке французский "Монако" со счетом 2:1.

 

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