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Главная » Стиль жизни » Спорт » Трое украинских футболистов уходят из слабейшего клуба Бундеслиги

Трое украинских футболистов уходят из слабейшего клуба Бундеслиги

Трое украинских футболистов уходят из слабейшего клуба Бундеслиги
Артем Федецкий / Фото из открытых источников

В основном составе "Дармштадта" сумел закрепиться только Федецкий

12.05.17 50
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Немецкий "Дармштадт", досрочно вылетевший из первой во вторую Бундеслигу по итогам текущего сезона, решил не продлевать контракты с украинцами Артемом Федецким, Денисом Олейником и Игорем Березовским.

Как сообщают украинские СМИ со ссылкой на Ligainsider.de, главный тренер команды Торстен Фрингс объявил об этом официально.

"Мы больше не планируем сотрудничать с ними", - сказал тренер.

Отметим, что Федецкий, Олейник и Березовский перешли в "Дармштадт" в начале сезона, но в основном составе сумел закрепиться только Федецкий, который провел 16 поединков. Олейник за все время сыграл три поединка за команду, в которых забил один мяч. Игорь Березовский за весь сезон не сыграл ни одного матча, только шесть раз попав в заявку команды на игру.

Напомним, Олег Гусев может оказаться в ПАОК.

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