Украинцы выиграли теннисный турнир в Узбекистане

Украинский теннисный дуэт Сергей Стаховский - Денис Молчанов одержал победу на турнире Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP) серии Challenger Tour в Карши (Узбекистан) с призовым фондом $75 тыс. Об этом сообщает Укринформ.
В финальном матче наш дуэт обыграл немецко-испанскую пару Кевин Кравиц - Адриан Менендес-Масейрас - 6:4, 7:6 (9:7).
Напомним, в четвертьфинале турнира наши теннисисты праздновали победу над дуэтом из Беларуси Ярослав Шило - Сергей Бетов, а в полуфинале одолели россиян Михаила Елгина и Александра Кудрявцева.
В этом году Стаховский впервые дошел до финала соревнований АТР-тура, а Молчанов был финалистом турнира во Вроцлаве.