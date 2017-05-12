Коллина зарабатывал в украинском футболе 1,35 млн евро в год

Действующий контракт итальянца с ФФУ истекает 1 июля 2017 года

Куратор судейского корпуса Федерации футбола Украины Пьерлуиджи Коллина зарабатывал 1,35 млн евро в год.

Журналисты издания Sport Arena смогли найти документы, которые доказывают, что на услуги бывшего итальянского арбитра Федерация футбола Украины тратила 1 944 504 евро в год с учетом налогов, а также банковских комиссий.

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Такой контракт был у Коллины с 2013 по 2015 год, после чего соглашение было переподписано.

Отметим, что кроме работы в Украине, Коллина является главой судейского комитета УЕФА и консультантом Итальянской ассоциации арбитров.

Напомним, действующий контракт Коллины с ФФУ истекает 1 июля 2017 года, в день выборов нового президента ФФУ.