Сегодня киевскому "Динамо" исполняется 90 лет

Именно 13 мая, 15 лет назад, скончался выдающийся тренер Валерий Лобановський

13 мая 1927 года считается датой основания футбольного клуба "Динамо" Киев.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Это день регистрации устава Киевского пролетарского спортивного общества (ПСТ) "Динамо" Межведомственной комиссией по делам общественных организаций и союзов Киевского округа. Регистрация Киевского ПСТ "Динамо" 13 мая 1927 года, в рамках которого и была основана позже футбольная команда, подтверждена документами, находящимися в Центральном государственном архиве высших органов власти и управления.

1927 год отображен и в официальных документах и справочниках ФИФА и УЕФА.

Так случилось, что именно в этот день вся футбольная общественность чтит память выдающегося игрока и тренера киевского "Динамо" Валерия Васильевича Лобановского, который скончался 13 мая 2002 года, в день 75-летнего юбилея клуба.

Сегодня "Динамо" проводит выездной матч 29-го тура чемпионата Украины по футболу против донецкого "Олимпика", который в нынешнем сезоне проводит свои домашние игры на столичном стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского.

Игра началась в 17.00.

