Сегодня - 15 лет со дня смерти легендарного тренера "Динамо" Валерия Лобановского

Сегодня исполняется 15 лет со дня смерти легендарного тренера и игрока киевского "Динамо" Валерия Лобановского.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Тренер умер поздно вечером 13 мая 2002 года в больнице Запорожья, после тяжелого инсульта, перенесенного во время игры (7 мая) на стадионе.

Под руководством Лобановского "Динамо" дважды выигрывало Кубок обладателей кубков европейскийх стран (1975, 1986), Суперкубок Европы (1975). Под началом Лобановского клуб стал 8-кратным чемпионом СССР, 6-кратным обладателем Кубка СССР, 3-кратным обладателем Суперкубка СССР, 5-кратным чемпионом Украины и 3-кратным обладателем Кубка Украины.

15 мая 2002 года Лобановскому посмертно присвоили звание Героя Украины, а финальный матч Лиги чемпионов, проходивший в этот день, начался с минуты молчания в память о великом игроке и тренере.

Сегодня проходит "гостевой" матч "Динамо" в чемпионате Украины против донецкого "Олимпика". По иронии судьбы дончане в нынешнем сезоне проводят свои игры на киевском стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского.

Игра началась в 17.00.

