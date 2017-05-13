Все статьиВсе новостиВсе мнения
Общество
Мнения
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Стиль жизни » Спорт » Сегодня - 15 лет со дня смерти легендарного тренера "Динамо" Валерия Лобановского

Сегодня - 15 лет со дня смерти легендарного тренера "Динамо" Валерия Лобановского

Сегодня - 15 лет со дня смерти легендарного тренера "Динамо" Валерия Лобановского
Валерий Лобановский / Фото из открытых источников

13 мая исполняется 90 лет киевскому клубу

13.05.17 85
1000

Сегодня исполняется 15 лет со дня смерти легендарного тренера и игрока киевского "Динамо" Валерия Лобановского.

 Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Тренер умер поздно вечером 13 мая 2002 года в больнице Запорожья, после тяжелого инсульта, перенесенного во время игры (7 мая) на стадионе.

Под руководством Лобановского "Динамо" дважды выигрывало Кубок обладателей кубков европейскийх стран (1975, 1986), Суперкубок Европы (1975). Под началом Лобановского клуб стал 8-кратным чемпионом СССР, 6-кратным обладателем Кубка СССР, 3-кратным обладателем Суперкубка СССР, 5-кратным чемпионом Украины и 3-кратным обладателем Кубка Украины.

15 мая 2002 года Лобановскому посмертно присвоили звание Героя Украины, а финальный матч Лиги чемпионов, проходивший в этот день, начался с минуты молчания в память о великом игроке и тренере.

Сегодня проходит "гостевой" матч "Динамо" в чемпионате Украины против донецкого "Олимпика". По иронии судьбы дончане в нынешнем сезоне проводят свои игры на киевском стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского.

Игра началась в 17.00.

1
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Сегодня киевскому "Динамо" исполняется 90 летКоллина зарабатывал в украинском футболе 1,35 млн евро в годДиего Симеоне решил остаться во главе "Атлетико"

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Не та победа 9975
  2. Под стеклом. Окна, которых не будет у моей дочери 14971
  3. Vive la France! Что означает победа Эммануэля Макрона для Европы и Украины 11953
  4. С глубоким пониманием. Почему русскоязычные за границей отводят друг от друга взгляд 6555
  5. Кружка Королёва. Как нам избавиться от лагерного мышления 3825
  6. Зачем учить. Филипп Грайер об образовании будущего 4330
  7. Встреча на Марсе. Стэнфордский учёный о будущем человечества 4547
  8. Одесса, в отличие от Львова, дуалистична, — Валерий Хаит 3962
  9. Дворецкий и Украина. Как Богдан Хмельницкий переиграл Московию на Переяславской Раде 4200
  10. Давай сегодня как обычно. "Правила жизни" киевских барменов 3370
  1. Ядерное оружие и Чечня. Россия развалится не по югославскому сценарию 12515 / 14097
  2. Увидеть Киев и… Чего ожидали гости "Евровидения" от Украины и оправдались ли их надежды 5882 / 6695
  3. Как выжить в будущем. Восемь трендов, которые вскоре изменят мир 4566 / 6779
  4. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 3678 / 4026
  5. Участники Евровидения рассказали о мифах украинцев и реальности Европы 2296 / 2557
  6. Вирус-вымогатель парализовал десятки тысяч Windows по всему миру 1765 / 1968
  7. WikiLeaks заплатит $100 тысяч за запись разговора Трампа и Коми 1548 / 1929
  8. Стартап на трамвайных рельсах. Как Антон Слепаков пересел с грузовика на трамвай 1301 / 1519
  9. Глава Нацразведки США: Россия пытается помешать интеграции Украины в западные структуры 1299 / 1406
  10. Сегодня киевское метро будет работать на три часа дольше 1284 / 1383
  1. Ядерное оружие и Чечня. Россия развалится не по югославскому сценарию 92 / 14097
  2. Как выжить в будущем. Восемь трендов, которые вскоре изменят мир 58 / 6779
  3. Увидеть Киев и… Чего ожидали гости "Евровидения" от Украины и оправдались ли их надежды 16 / 6695
  4. Украина предлагает Евросоюзу новый формат ассоциации 11 / 1178
  5. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 9 / 4026
  6. Дворецкий и Украина. Как Богдан Хмельницкий переиграл Московию на Переяславской Раде 8 / 4200
  7. Зачем учить. Филипп Грайер об образовании будущего 8 / 4330
  8. Битва за Днепр. Почему в Украине сохранилась технология организации беспорядков 7 / 3380
  9. Играют все. Как работает нелегальный игорный бизнес в Украине 6 / 1292
  10. Вирус-вымогатель парализовал десятки тысяч Windows по всему миру 6 / 1968
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.