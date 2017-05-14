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Главная » Стиль жизни » Спорт » Абрамович вложил в "Челси" три миллиарда фунтов

Абрамович вложил в "Челси" три миллиарда фунтов

Абрамович вложил в "Челси" три миллиарда фунтов
Фото из открытых источников

Клуб должен компании Fordstam Limited, через которую миллиардер владеет "Челси", 1,04 млрд фунтов

14.05.17 58
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Российский бизнесмен Роман Абрамович вложил в лондонский "Челси" более трех миллиардов фунтов стерлингов (3,8 миллиарда долларов) с 2003 года, когда он приобрел клуб.

Об этом сообщают мировые спортивнеф СМИ со сылкой на Daily Mail.

Общая кулькуляция расходов лондонского клуба за это время выглядит так. За 14 лет "Челси" потратил 806 миллионов фунтов (1,04 миллиарда долларов) на покупку новых игроков, 2,4 миллиарда фунтов (3,1 миллиарда долларов) было выплачено сотрудникам клуба и футболистам, еще 71 миллион фунтов (91,5 миллиона долларов) — уволенным тренерам в качестве компенсации.

САмое интересное, что при этом клуб должен компании Fordstam Limited, через которую Абрамович владеет "Челси", 1,04 миллиарда фунтов (1,3 миллиарда долларов).

Напомним, российский миллиардер приобрел «Челси» летом 2003 года. За 14 лет клуб стал самым успешным в Англии — победа в Премьер-лиге в сезоне-2016/2017 стала 14-м трофеем команды. При Абрамовиче лондонцы еще четыре раза выигрывали национальное первенство, четырежды побеждали в Кубке Англии, а в сезоне 2011/2012 впервые в своей истории одержали победу в Лиге чемпионов.

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