Названа 21 команда, которая гарантировано примет участие в Лиге чемпионов

"ПСЖ", "Атлетико", "Фейеноорд" и "Порту" вслед за "Спартаком", "Шахтером", "Челси", "Баварией" и другими топ-клубами уже гарантировали себе место в основной сетке следующей Лиги чемпионов.



Официальный сайт УЕФА привел список из 21 одной команды, которые, по состоянию на 15 мая, примут участие в групповом турнире Лиги чемпионов 2017/2018, исходя из турнирного положения в своих национальных чемпионатах на данный момент (Выделены клубы, которые гарантировали участие в групповой стадии).

ИСПАНИЯ: "Барселона", "Реал", "Атлетико"

ГЕРМАНИЯ: "Бавария", "РБ Лейпциг", "Боруссия" Дортмунд

АНГЛИЯ: "Челси", "Тоттенхэм", "Ливерпуль"

ИТАЛИЯ: "Ювентус", "Рома"

ПОРТУГАЛИЯ: "Бенфика", "Порту"

ФРАНЦИЯ: "Монако", "Пари Сен-Жермен"

РОССИЯ: "Спартак"

УКРАИНА: "Шахтер"

БЕЛЬГИЯ: "Андерлехт"

НИДЕРЛАНДЫ: "Фейеноорд"

ТУРЦИЯ: "Истанбул Башакшехир"

ШВЕЦАРИЯ: "Базель"

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Десять участников группового этапа ЛЧ-2017/18 определятся по итогам квалификации, плюс многое будет зависеть от того, кто выиграет текущие Лигу чемпионов и Лигу Европы УЕФА. Поэтому пока можно назвать лишь 21 команду, которая гарантированно попадет в групповой этап, если завершит внутреннее первенство на текущей позиции или выше.

Напомним, в соответствии с новой схемой отбора в еврокубки, с сезона 2018/19 года по четыре клуба из четырех ассоциаций с наивысшим рейтингом (Испания, Германия, Англия и Италия) будут автоматически попадать в групповой этап Лиги чемпионов, тогда как пятая и шестая ассоциации (Франция и Россия) делегируют по две команды в групповую стадию и по одной - в квалификацию.