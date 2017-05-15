17 мая в Харькове состоится финал Кубка Украины между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером".

После провального сезона, капитан киевского "Динамо" Андрей Яромленко пообещал болельщикам, что команда отдаст все силы в этом матче ради победы.

Видео обращения появилось на официальном YouTube-канале ТК "Про футбол".

На видео Ярмоленко извинился перед фанатами за проигрыш в субботнем матче против "Олимпика". Напомним, что киевляне проиграли дончанам в день 90-летия клуба и 15 годовщины смерти знаменитого тренера Валерия Лобановского.

"Спасибо болельщикам за то, что они делают для нас, команда это ценит. Хочу извиниться за матч против "Олимпика" и в принципе за этот чемпионат, который мы провалили. Но у нас есть финал Кубка Украины и я обещаю, что в среду мы отдадим все силы и умрем на футбольном поле за победу", - заявил Ярмоленко.

Напомним, экс-капитан сборной Украины по футболу 9 мая был с георгиевской ленточкой.