Украинский тренер может возглавить российский футбольный клуб

Украинский футбольный тренер Виктор Скрипник может стать новым наставником московского "Локомотива".
Об этом сообщает Спорт-Экспресс.
Скрипника могут назначить на данный пост после заседания совета директоров клуба, которое состоится по завершении текущего сезона в российской Премьер-лиге.
В то же время, нынешний рулевой "Локомотива" Юрий Семин может остаться на своей должности. Его действующий контракт заканчивается этим летом, но предусматривает продление еще на один сезон.
В московском клубе информацию о возможном назначении украинского тренера не комментируют.
Напомним, осенью 2016 года немецкий "Вердер" уволил Скрипника с поста главного тренера команды.