Украинка завоевала золото чемпионата Европы по самбо

Национальная сборная Украины мощно в первый день турнира завоевала четыре медали

Сегодня, 19 мая, в Минске начался чемпионат Европы по самбо, в котором принимают участие более 300 спортсменов из 31 страны. Об этом сообщает официальный сайт Федерации самбо Украины.

Национальная сборная Украины мощно начала турнир и в первый день завоевала четыре медали.

Высшую награду в украинский зачет принесла харьковчанка Анастасия Шевченко, которая заняла первое место в категории до 60 кг. В финальной схватке Шевченко победила россиянку Алину Пчелинцеву. Счет - 3:2 в пользу нашей спортсменки. Чемпионскими оказались броски через голову.

Серебряную медаль завоевал в боевом разделе самбо Андрей Кучеренко. В категории до 57 кг он уступил в финале российскому бойцу Курбану Магамедову.

Еще две украинки сегодня завоевали бронзовые награды. Анастасия Новикова заняла третье место в категории до 48 кг, а Наталия Смаль вошла в число призеров, соревнуясь в категории до 72 кг.

Чемпионат будет проходить еще два дня. 20 и 21 мая будут разыграны еще 18 комплектов наград.