Ярмоленко пообещали трудоустроить в Турции

Известный футбольный агент Вадим Шаблий пообещал помочь Андрею Ярмоленко трудоустроиться в Турции, если футболист решит переехать в местный чемпионат.

Как сообщил Шаблий в интервью Footboom, сейчас Ярмоленко наотрез отказывается переходить в турецкий чемпионат, однако, если он изменит свое мнение, он поспособствует его трудоустройству.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинский тренер может возглавить российский футбольный клуб

"Думаю, что такой вариант невозможен. Конечно же, если Андрей изменит свое решение и согласится ехать в Турцию, то я буду делать все возможное, чтобы поспособствовать ему в этом. Однако, на данный момент Ярмоленко не имеет желания выступать в турецкой Суперлиге", - сказал Шаблий.

Напомним, Коллина зарабатывал в украинском футболе 1,35 млн евро в год.