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Главная » Стиль жизни » Спорт » Свитолина выиграла теннисный турнир в Риме

Свитолина выиграла теннисный турнир в Риме

Свитолина выиграла теннисный турнир в Риме
Элина Свитолина / Фото: facebook.com/olympicua

Украинка обыграла представительницу Румынии

21.05.17 312
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Украинская теннисистка Элина Свитолина в финале турнира серии WTA в Риме одолела представительницу Румынии Симону Халеп, став победительницей четвертого турнира в нынешнем сезоне. Об этом говорится в сообщении Национального олимпийского комитета Украины в Facebook.

"Элина Свитолина - победительница теннисного турнира серии WTA в Риме! В финальном поединке украинка обыграла румынку Симону Халеп с результатом 2:1 (4:6;7:5;6:1). Поздравляем с очередным трофеем в 2017 году! Браво!", - говорится в сообщении.

Первые два сета соперницы провели на равных, однако благодаря брейку Халеп записала первый сет себе в актив. Во втором сете при равном счете 5:5 Свитолиной удалось выиграть два гейма подряд, а в решающем сете она не оставила сопернице шансов.

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