Свитолина выиграла теннисный турнир в Риме

Украинская теннисистка Элина Свитолина в финале турнира серии WTA в Риме одолела представительницу Румынии Симону Халеп, став победительницей четвертого турнира в нынешнем сезоне. Об этом говорится в сообщении Национального олимпийского комитета Украины в Facebook.

"Элина Свитолина - победительница теннисного турнира серии WTA в Риме! В финальном поединке украинка обыграла румынку Симону Халеп с результатом 2:1 (4:6;7:5;6:1). Поздравляем с очередным трофеем в 2017 году! Браво!", - говорится в сообщении.

Первые два сета соперницы провели на равных, однако благодаря брейку Халеп записала первый сет себе в актив. Во втором сете при равном счете 5:5 Свитолиной удалось выиграть два гейма подряд, а в решающем сете она не оставила сопернице шансов.