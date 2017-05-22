Международный паралимпийский комитет продлил приостановление членства России в организации

РФ еще не выполнила все требования для восстановления членства

В понедельник, 22 мая, исполком Международного паралимпийского комитета (IPC) в Барселоне по рекомендации рабочей группы единогласно проголосовал за продление отстранения Паралимпийского комитета России (ПКР). Об этом пишет Р-Спорт.

"Хотя рабочая группа воодушевлена прогрессом ПКР, существует ряд критериев по восстановлению, которые еще предстоит выполнить. Поэтому рабочая группа рекомендовала исполкому продлить отстранение ПКР на данном этапе", - сказал глава рабочей группы IPC Энди Паркинсон.

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"С учетом обновлений и рекомендаций рабочей группы, исполком IPC единогласно решил продлить отстранение Паралимпийского комитета России. В целом исполком доволен сотрудничеством и шагами, которые предпринимает ПКР в различных направлениях, чтобы восстановить членство", - добавил президента IPC Филипп Крэйвен.

Напомним, 7 августа 2016 года Международный паралимпийский комитет (IPC) объявил о решении отстранить сборную России от Паралимпиады в Рио-де-Жанейро.

Президент IPC Филипп Крейвен заявлял, что такое решение было принято на основании доклада Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) о поощрении применения допинга на государственном уровне в России.

Глава IPC отмечал, что власти подставили своих паралимпийцев. Паралимпийский комитет России попытался обжаловать решение IPC в Федеральном суде Швейцарии, но суд иск отклонил.

21 ноября 2016 года IPC опубликовал список критериев восстановления членства Паралимпийского комитета России в организации. В частности, России придется выплачивать по 250 тыс. евро за каждый год отстранения и 125 тыс. евро в год в течение первых трех лет после восстановления членства в IPC. Членство будет восстановлено в тот момент, когда IPC будет уверен, что все критерии выполнены.