Украинский стрелок выиграл Кубок мира и установил рекорд

Украинец Павел Коростылев с рекордом выиграл Кубок мира в Мюнхене в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров. Кроме него в финал пробился еще один украинец, Олег Омельчук. Олег занял седьмое место. Об этом сообщает Xsport.

Кубок мира пока стал самым большим достижением в карьере молодого спортсмена, которому 11 мая исполнилось 20 лет. Украинец установил новый мировой рекорд среди молодежи - 240.9.

"Золото" Коростылев получил в борьбе с такими звездами пулевой стрельбы, как четырехкратный олимпийский чемпион кореец Чин Джон О, занявший в этот раз третье место, а также экс-чемпион мира японец Томоюки Мацуда, который завоевал "серебро".

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В 2014 году Павел Коростылев выиграл золото Юношеских Олимпийских игр в Нанкине, в 2014-м завоевал бронзу Кубка мира в Мюнхене, а в 2016-м стал третьим на чемпионате Европы в Дьере. На Олимпийских играх-2016 украинец в финалы не пробился.