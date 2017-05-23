На киевском стадионе "Динамо" появилась эмблема "Шахтера"

До этого ни одна команда не решалась менять логотип клуба, именем которого назван стадион

Донецкий "Шахтер", который провел домашний матч 31-го тура футбольной Премьер-лиги против донецкого "Олимпика" в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского, заменил динамовскую эмблему в конференц-зале на свою.

Об этом сообщает 1927.kiev.ua. Об этом свидетельствует фотография, распространенная в Сети.

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Отметим, в конференц-зале столичной арены проходила пресс-конференция тренеров команд.

Напомним, в нынешнем сезоне на стадионе "Динамо" домашние поединки проводили несколько клубов, но никто из них не решился менять логотип клуба, именем которого назван стадион.