Шевченко позвал в сборную Украины Шевченко

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко назвал футболистов, которые вызваны для подготовки к товарищескому поединку против Мальты 6 июня, а также матчу отбора на ЧМ-2018 против Финляндии 11 июня.

Как сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины, список включает 23 исполнителей. Также главный тренер желто-синих объявил состав резерва своей команды из пяти человек, которые могут в любой момент получить вызов.

Впервые вызов в сборную страны получили 18-летний вратарь "Днепра" Андрей Лунин и 19-летний полузащитник "Динамо" Владимир Шепелев.

Состав сборной Украины:

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер"), Никита Шевченко ("Шахтер"), Андрей Лунин ("Днепр");



Защитники: Александр Кучер, Ярослав Ракицкий, Богдан Бутко, Иван Ордец, Сергей Кривцов (все – "Шахтер"), Николай Морозюк ("Динамо"), Эдуард Соболь ("Заря"), Николай Матвиенко ("Карпаты");



Полузащитники: Тарас Степаненко, Максим Малышев, Виктор Коваленко (все – "Шахтер"), Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Денис Гармаш, Владимир Шепелев (все – "Динамо"), Евгений Коноплянка ("Шальке"), Евгений Шахов (ПАОК), Руслан Малиновский ("Генк");



Нападающие: Артем Беседин ("Динамо"), Евгений Селезнев ("Карабюкспор").



Резерв:



Полузащитники: Артем Довбик и Руслан Ротань (оба – "Днепр"), Иван Петряк ("Заря") и Виктор Цыганков ("Динамо");



Нападающий: Артем Кравец ("Гранада").

Напомним, на киевском стадионе "Динамо" появилась эмблема "Шахтера".