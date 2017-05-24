Месси осужден на 21 месяц лишения свободы

Верховный суд Испании приговорил нападающего "Барселоны" Лионеля Месси к 21 месяцу лишения свободы условно за неуплату налогов в период 2007-2009 годов.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Marca.
Таким образом, высшая инстанция испанской Фемиды отклонила апелляцию футболиста на решение каталонского регионального суда об аналогичном наказании.
Сторона Месси пока никак не комментировала произошедшее. Игрок избежал тюремного заключения, поскольку в Испании срок наказания до двух лет за экономические преступления на карается реальным лишением свободы.
Напомним, июле 2016 года аргентинского нападающего и его отца приговорили к 21 месяцу тюрьмы по делу о неуплате налогов.
Следствие считает, что в период с 2007 по 2009 год футболист и его отец сокрыли от налоговых органов порядка 4,1 млн евро.
Перед этим СМИ узнали об офшорных компаниях Месси в Белизе и Уругвае, по делу о которых он обвинялся в уклонении от уплаты налогов на сумму порядка 6,5 млн долларов.