Месси осужден на 21 месяц лишения свободы

Верховный суд Испании приговорил нападающего "Барселоны" Лионеля Месси к 21 месяцу лишения свободы условно за неуплату налогов в период 2007-2009 годов.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Marca.

Таким образом, высшая инстанция испанской Фемиды отклонила апелляцию футболиста на решение каталонского регионального суда об аналогичном наказании.

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Сторона Месси пока никак не комментировала произошедшее. Игрок избежал тюремного заключения, поскольку в Испании срок наказания до двух лет за экономические преступления на карается реальным лишением свободы.

Напомним, июле 2016 года аргентинского нападающего и его отца приговорили к 21 месяцу тюрьмы по делу о неуплате налогов.

Следствие считает, что в период с 2007 по 2009 год футболист и его отец сокрыли от налоговых органов порядка 4,1 млн евро.

Перед этим СМИ узнали об офшорных компаниях Месси в Белизе и Уругвае, по делу о которых он обвинялся в уклонении от уплаты налогов на сумму порядка 6,5 млн долларов.