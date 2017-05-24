Украинской легкоатлетке досталась серебряная медаль Олимпиады-2008

Украинка Елена Антонова официально признана серебряным призером Олимпиады-2008 в метании диска. Об этом сообщает пресс-служба Федерация легкой атлетики Украины.
18 августа 2008 года на Олимпийских играх в Пекине Антонова выиграла бронзовую медаль в метании диска.
Однако в связи с дисквалификацией кубинки Ярелис Барриос, которая была второй, украинка получила "серебро".
Ранее Международный олимпийский комитет после перепроверки допинг-проб лишил украинскую пятиборку Викторию Терещук бронзовой награды Олимпийских Игр 2008 года в Пекине.