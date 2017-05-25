Гробы в виде "Сантьяго Бернабеу" предлагают фанатам "Реала"

Предприимчивые бизнесмены решили дать возможность футбольным болельщикам продемонстрировать свою любовь и преданность "королевскому клубу" даже после смерти.
Как передает портал Террикон, в продажу поступили гробы, выполненные в виде домашней арены "галактикос" - "Сантьяго Бернабеу".
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Цена любви до гроба пока не раскрываются, хотя не трудно догадаться, что она будет не маленькой, - изделие индивидуальной работы.
Напомним, Месси осужден на 21 месяц лишения свободы.