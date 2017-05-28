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Главная » Стиль жизни » Спорт » Луческу уволили из питерского "Зенита"

Луческу уволили из питерского "Зенита"

Луческу уволили из питерского "Зенита"
Мирча Луческу / Фото: shakhtar.com

Румынского специалиста заменит итальянец Манчини

28.05.17 407
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Сегодня, 28 мая, в Милане состоялась личная встреча нового руководителя футбольного клуба "Зенита" Сергея Фурсенко и итальянского специалиста Роберто Манчини.

Как сообщает "Чемпионат", в ходе встречи стороны окончательно согласовали детали контракта 52-летнего тренера с клубом из Санкт-Петербурга.

"Зенит" уже официально объявил о расторжении контракта с Мирчей Луческу и назначении Манчини новым главным тренером команды.

Последним местом работы Манчини был "Интер", с которым он расстался в августе 2016 года. Роберто также работал в "Галатасарае", "Манчестер Сити", "Лацио" и "Фиорентине". В числе прочего выигрывал с "Интером" чемпионат Италии (2005/06, 2006/07, 2007/08), а с "Манчестер Сити" побеждал в чемпионате Англии (2011/12).

Напомним, Мирча Луческу сумел продержаться в "Зените" всего один сезон и не смог вывести самую богатую команду РФ в Лигу чемпионов. 

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