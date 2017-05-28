Через год в Киеве ждут около 170 тысяч иностранцев

Столица будет готова к такой нагрузке

На финал Лиги чемпионов, который пройдет на НСК "Олимпийский" в Киеве 26 мая 2018 года, может приехать около 170 тысяч иностранцев.

Именно такое количество фанатов ожидают принять власти города.

"Ожидается, что нынешний финал нынешней Лиги чемпионов 3 июня в столице Уэльса Кардиффе посетят до 170 000 иностранных болельщиков", - отмечается на официальном сайте президента Украины.

"По предварительным оценкам, схожее число гостей приедет и в следующем году в Киев. Столица будет готова к такой нагрузке, доложил на заседании Оргкомитета по подготовке и проведению финала Лиги чемпионов-2018 мэр города Виталий Кличко", - говорится в сообщении.

Напомним, в финале нынешней лги чемпионов встретятся мадридский "Реал" и туринский "Ювентус".