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Главная » Стиль жизни » Спорт » Через год в Киеве ждут около 170 тысяч иностранцев

Через год в Киеве ждут около 170 тысяч иностранцев

Через год в Киеве ждут около 170 тысяч иностранцев
Виталий Кличко / Фото: УНИАН

Столица будет готова к такой нагрузке

28.05.17 90
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На финал Лиги чемпионов, который пройдет на НСК "Олимпийский" в Киеве 26 мая 2018 года, может приехать около 170 тысяч иностранцев.

Именно такое количество фанатов ожидают принять власти города.

"Ожидается, что нынешний финал нынешней Лиги чемпионов 3 июня в столице Уэльса Кардиффе посетят до 170 000 иностранных болельщиков", -  отмечается на официальном сайте президента Украины.

 "По предварительным оценкам, схожее число гостей приедет и в следующем году в Киев. Столица будет готова к такой нагрузке, доложил на заседании Оргкомитета по подготовке и проведению финала Лиги чемпионов-2018 мэр города Виталий Кличко",  - говорится в сообщении.

Напомним, в финале нынешней лги чемпионов встретятся мадридский "Реал" и туринский "Ювентус".

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