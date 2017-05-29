Все статьиВсе новостиВсе мнения
Общество
Мнения
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Стиль жизни » Спорт » Видео Ярмоленко забил гол за сборную мира

Видео Ярмоленко забил гол за сборную мира

<span class="label red">Видео</span> Ярмоленко забил гол за сборную мира
Скриншот видео

Этот матч стал последним в истории легендарной арены "Висенте Кальдерон"

29.05.17 173
000

Полузащитник Динамо Андрей Ярмоленко отличился забитым мячом за сборную мира в товарищеском матче против легенд мадридского "Атлетико".

Украинец вышел на замену во втором тайме и занял позицию форварда. На 56-й минуте он откликнулся на верховую передачу и головой забил третий гол своей команды в этом матче.

Игра закончилась со счетом 5:4 в пользу сборной мира. Отметим, что этот матч стал последним в истории легендарной арены "Висенте Кальдерон". Деньги от билетов на этот поединок будут переданы организации Scholas Occurrentes, которая курирует 400 тысяч школ в 190 стран мира.

Напомним, на финал Лиги чемпионов  в следующем году в Киеве ждут около 170 тысяч иностранцев.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Луческу уволили из питерского "Зенита"Два манчестерских футбольных клуба пожертвовали £1 млн родственникам жертв терактаГробы в виде "Сантьяго Бернабеу" предлагают фанатам "Реала"

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Человек системы. Глава Нацполиции Сергей Князев о том, как избавиться от титушек и кто победит янтарную мафию 5431
  2. Семь жизней. Как американская семья усыновила семерых детей с Донбасса и из Николаева 3300
  3. Манчестер: идеальный теракт. Как те, кому жить надоело, убивают тех, кто любит жизнь 3194
  4. Говорить как есть. Генерал Ричард Ширрефф о том, почему Украине пора признать АТО войной 6481
  5. Отцы и дети. Почему Петру Алексеевичу вряд ли удастся стать украинским Петром І 2799
  6. Больной вопрос. Какими бывают больницы, дружелюбные к детям 1211
  7. Вспомнить, чтобы выжить. Зачем задавать себе вопрос "кто я?" 1856
  8. Восемь пуль. Как и зачем советская карательная система убила Симона Петлюру 8477
  9. Моё детство было встречей со смертью. Я жил среди трупов, — Кшиштоф Занусси 3069
  10. Приехали. Как группам из Крыма и Донбасса живётся после переезда в Киев 3064
  1. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от Запорожья 3585 / 5556
  2. Благодаря войне. Чем современные синоптики обязаны Первой мировой 3197 / 3700
  3. В Интернете показали новые украинские танки "Оплот" 2000 / 2230
  4. Бойцы "Азова" задержаны за убийство, - Матиос 1795 / 2124
  5. Как выглядит сейчас легендарный ДАП 1714 / 1965
  6. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от автотрассы Киев — Варшава 1592 / 1793
  7. Из Вселенной неожиданно исчезла звезда 1517 / 1808
  8. Переговоры с Трампом по климату на саммите G7 прошли крайне неудовлетворительно, – Меркель 1429 / 1640
  9. Горячее "железо". Топ-5 смартфонов весны 2017 года 1343 / 1609
  10. Харьковские студенты отравились спайсом 1209 / 1421
  1. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от Запорожья 22 / 5556
  2. Моё детство было встречей со смертью. Я жил среди трупов, — Кшиштоф Занусси 19 / 3069
  3. "Большая семерка" похвалила Украину за прогресс в реформах 11 / 1920
  4. Ко Дню города в Киеве состоялась парусная регата 8 / 566
  5. Переговоры с Трампом по климату на саммите G7 прошли крайне неудовлетворительно, – Меркель 7 / 1640
  6. Благодаря войне. Чем современные синоптики обязаны Первой мировой 7 / 3700
  7. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от автотрассы Киев — Варшава 5 / 1793
  8. Дон Кихот Комаровский. Как стать странствующим доктором 4 / 13672
  9. В России подростки атаковали полицию 4 / 1175
  10. В Интернете показали новые украинские танки "Оплот" 3 / 2230
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.