Этот матч стал последним в истории легендарной арены "Висенте Кальдерон"

Полузащитник Динамо Андрей Ярмоленко отличился забитым мячом за сборную мира в товарищеском матче против легенд мадридского "Атлетико".

Украинец вышел на замену во втором тайме и занял позицию форварда. На 56-й минуте он откликнулся на верховую передачу и головой забил третий гол своей команды в этом матче.

Игра закончилась со счетом 5:4 в пользу сборной мира. Отметим, что этот матч стал последним в истории легендарной арены "Висенте Кальдерон". Деньги от билетов на этот поединок будут переданы организации Scholas Occurrentes, которая курирует 400 тысяч школ в 190 стран мира.

Напомним, на финал Лиги чемпионов в следующем году в Киеве ждут около 170 тысяч иностранцев.