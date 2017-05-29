Месси получил очередную "Золотую бутсу"

Форвард "Барселоны" в четвертый раз признан лучшим бомбардиром европейских чемпионатов

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси по итогам сезона-2016/17 в четвертый раз получил "Золотой бутсы" - награду, которая ежегодно вручается лучшему бомбардиру европейских чемпионатов. Об этом сообщает Football.ua.

Месси набрал 74 зачетных очка, забив в испанской Примере 37 голов. Футболист опередил в гонке за приз Баса Доста ("Спортинг", 34 гола) и Пьер-Эмерика Обамеянга ("Боруссия Дортмунд", 31 гол).

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Ранее Лионель Месси становился лучшим бомбардиром европейских чемпионатов в 2010, 2012 и 2013 годах. По этому показателю Лионель сравнялся с нападающим мадридского "Реала" Криштиану Роналду.

В рейтинге Золотой бутсы сумма забитых мячей умножается на соответствующий коэффициент чемпионата. Гол, забитый в ТОП-5 самых сильных чемпионатов, оценивается в 2 очка.