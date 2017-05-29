Усик готов драться против российских боксеров в Москве

Нужно забыть про политику и смотреть только в сторону спорта

Украинский чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе Александр Усик рассказал о том, что готов провести поединки против российских боксеров Дениса Лебедева и Мурата Гассиева за пояса WBA и IBF в Москве.

В комментарии программе "Политика чемпионов" украинский боец отметил, что это были бы хорошие поединки для любителей бокса, сообщает Boxing News.



"Тут вообще нужно забыть про политику и смотреть только в сторону спорта, потому что без объединительных поединков никакого интереса нет - мы стоим на месте, не развиваемся", - считает Усик.

По его словам, ему без разницы, где драться - он готов ехать в любой город мира и в любую страну. Поэтому, добавил боксер, нужно просто договариваться, чтоб промоутеры между собой разговаривали.

"Я готов ехать в Москву или в какие-то другие города, чтобы боксировать с этими ребятами", - заявил Усик.

Напомним, Владимир Кличко вошел в топ-6 супертяжеловесов за всю историю бокса.