Зозуля уходит из "Бетиса"

Испанский клуб уже уведомил игрока, что не рассчитывает на его услуги

Испанский футбольный клуб "Бетис" решил продать украинского нападающего Романа Зозулю грядущим летом.

Об этом сообщают европейские СМИ со ссылкой на ABC de Sevilla.

Испанский клуб уже уведомил игрока, что не рассчитывает на его услуги, несмотря на то, что контракт футболиста заканчивается в 2019 году.

Отметим, в апреле украинский игрок во второй раз не явился на заседание мадридского суда по делу о разрыве соглашения об аренде в "Райо Вальекано", чьи фанаты обвинили нападающего в нацизме и сорвали его зимний переход.

Напомним, футболисты "Бетиса" вышли на матч с "Валенсией" в футболках "Мы все Зозуля".