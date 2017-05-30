Степаненко останется в "Шахтере" еще на пять лет

Предыдущее соглашение полузащитника с "горняками" истекало только в 2020 году

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко продлил контракт с донецким "Шахтером".

Как сообщает официальный сайт клуба, новое соглашение полузащитника рассчитано на пять лет.

Степаненко перешел в "Шахтер" из запорожского "Металлурга" в 2010 году. Предыдущее соглашение полузащитника с "горняками" истекало в 2020 году.

В текущем сезоне Степаненко сыграл за команду 40 поединков во всех турнирах, в которых забил четыре мяча. За время выступлений за "Шахтер" Степаненко пять раз становился чемпионом Украины, выиграл пять национальных Кубков, а также пять Суперкубков Украины.

Напомним, 25 мая полузащитник "Шахтера" Тайсон продлил контракт с донецким клубом на четыре года.