Дортмундская "Боруссия" осталась без Тухеля

Клуб выплатит тренеру компенсацию в размере двух миллионов евро

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Томас Тухель досрочно покинул свой пост, сообщается на официальном сайте клуба.

Решение об отставке 43-летнего специалиста было принято после встречи между тренером, председателем правления Хансом-Йоахимом Вацке, спортивным директором Махаэлем Цорком и советником Олафом Мейнкингом.

"Восьмикратный чемпион Германии "Боруссия" и тренер Томас Тухель отныне пойдут разными путями", — говорится в заявлении.

Клуб выразил Тухелю благодарность за работу и пожелал всего самого лучшего.

Из-за досрочного расторжения контракта, срок действия которого истекает лишь в летом 2018 года, клуб выплатит наставнику компенсацию в размере двух миллионов евро.

Теперь уже бывший тренер написал прощальные слова команде в своем Twitter.

"Я благодарен за два красивых, насыщенных событиями и захватывающих года. Жаль, что наше сотрудничество не продолжилось", — написал он.

Напомним, Тухель пришел в "Боруссию" в 2015 году, при нем дортмундцы провели 88 матчей, в которых было одержано 58 побед, сыграно 16 ничьих и проиграно 14 встреч.