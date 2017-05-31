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Главная » Стиль жизни » Спорт » СМИ назвали главных претендентов на проведение летних Олимпиад в 2024 и 2028 годах
СМИ назвали главных претендентов на проведение летних Олимпиад в 2024 и 2028 годах
Фото из открытых источников

СМИ назвали главных претендентов на проведение летних Олимпиад в 2024 и 2028 годах

Олимпийские игры в 2024 году, вероятно, пройдут в Париже, а в 2028 году – в Лос-Анджелесе

31.05.17 135
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Летние Олимпийские игры в 2024 году, скорее всего, пройдут в Париже. Спустя четыре года столицей Олимпиады может стать Лос-Анджелес. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением вопроса, передает РБК.

По их данным, сейчас Международный олимпийский комитет ведет переговоры на этот счет. Пока оба города являются претендентами на проведение Игр в 2024 году. Однако МОК рассматривает такой вариант, при котором город, не ставший столицей Олимпиады в 2024 году, примет ее у себя в 2028 году.

По словам источника, все договоренности почти достигнуты, теперь все зависит от Лос-Анджелеса и Олимпийского комитета США. Для властей американского города проведение Игр в 2028 году будет "финансово целесообразно и полезно", хотя они ставили основной задачей проведение Олимпиады через семь лет.

Обсуждение столицы крупнейшего спортивного мероприятия вновь активизировалось после того, как глава МОК Томас Бах провел отдельные беседы с мэром Лос-Анджелеса Эриком Гарсетти и председателем олимпийского комитета США​ Ларри Пробстом.

"Им обоим Бах дал понять: для него крайне важно, чтобы Лос-Анджелес согласился на условия сделки", — пишет газета.

Напомним, заявки на проведения летних Олимпийских игр подали, кроме Парижа и Лос-Анджелеса, подали Гамбург, Будапешт и Бостон. Однако впоследствии эти города отозвали заявки. Выборы столицы Олимпиады в 2024 году пройдет в сентябре на 130-й сессии МОК. Заявки на проведения Игр в 2028 пока не подавались.

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