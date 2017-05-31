Луческу назвал большой ошибкой свой переход в "Зенит"

В Донецке, мол, ему верили, а в Санкт-Петербурге не дали ни времени, ни возможности повторить успех с "Шахтером"

Бывший главный тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу назвал своей самой большой ошибкой время, проведенное в санкт-петербургском "Зените". Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Gazeta Sporturilor.

"Это была большая ошибка - переходить в "Зенит". Я рассчитывал повторить успех с "Шахтером", но мне не дали ни времени, ни возможности. В Донецке у меня тоже далеко не сразу все получилось, но там в меня верили. Здесь же нужен был только результат", - отмечает Луческу.

Луческу пожаловался, что прошлым летом, когда он только пришел в команду, были проданы ее лидеры - Халк, Гарай и Витсель. Кроме того, из-за травмы полгода пропустил Данни. По словам бывшего тренера "Шахтера", единственным "светлым пятном" в команде был бразилец Джулиано.

Напомним, Мирча Луческу стал главным тренером "Зенита" летом 2016 года и сразу же выиграл с новой командой Суперкубок России. Впрочем, в дальнейшем его преследовали одни неудачи. Команда выбыла из борьбы в 1/16 финала Кубка России и Лиги Европы, а также заняла 3-е место в чемпионате российской Премьер-лиги и не сможет сыграть в Лиге чемпионов нового сезона.

28 мая совет директоров "Зенита" принял решение о досрочном расторжении контракта с Мирчей Луческу.