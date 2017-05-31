Экс-украинка получила разрешение участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом

К этому стремятся многие легкоатлеты из РФ, потому что Российская федерация легкой атлетики отстранена от международных соревнований

Международная ассоциация легкоатлетических федераций позволила трем российским легкоатлетам выступать на стартах под эгидой IAAF под нейтральным флагом. Об этом сообщает Champion со ссылкой на официальный сайт ВФЛА.

Организация одобрила индивидуальные заявки Веры Рудаковой (400 м с/б), Ксении Аксеновой (400 м), а также бывшей украинской спортсменки Веры Ребрик, сообщает.

Еще 28 заявок россиян были отклонены.

Таким образом, количество легкоатлетов из РФ, имеющих право участвовать в международных соревнованиях под нейтральным флагом, на данный момент составляет 15 человек.

Кроме Ребрик, в этот список входит еще один экс-украинец – молотобоец Алексей Сокирский.

Отказ от IAAF получили уже 45 человек.

Еще 27 заявок находятся на рассмотрении.

Вера Ребрик родилась в городе Ялта. После оккупации Крыма Россией в 2014 году спортсменка выразила желание изменить гражданство.

НОК Украины добро на переход Ребрик под флаг РФ не давал.

Позже Ребрик выиграла чемпионат России по метанию копья, но так и не выступала на международных соревнованиях.

Напомним, что Российская федерация легкой атлетики отстранена от международных соревнований и российские атлеты не могут выступать под флагом России.